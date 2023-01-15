Великобритания отправит Украине 14 танков Challenger 2 и почти 30 САУ AS90
В ближайшие несколько недель в Украину из Великобритании отправят эскадрилью из 14 танков Challenger 2.
Следом за ними должно быть направлено еще около 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
Больше подробностей о поддержке Украины министр обороны Великобритании Бен Уоллес должен сообщить в Палате общин 16 января.
К слову, в правительстве Великобритании обещают всплеск активности уже на этой неделе.
В частности, премьер-министр Риши Сунак намерен ускорить дипломатическую и военную поддержку Украины в ближайшие недели.
В частности, глава правительства поручил министрам активизировать международные действия на фоне приближения года со времени полномасштабного вторжения России в Украину.
Премьер-министр призывает союзников как можно быстрее оказать поддержку, запланированную на 2023 год, чтобы достичь максимального эффекта, потому что Россия страдает из-за проблем с пополнением запасов и резкого падения морального духа.
Известно, что на этой неделе министр обороны Бен Уоллес отправится в Эстонию и Германию, чтобы работать с союзниками по НАТО и другими международными партнерами по поддержке Украины.
Между тем, министр иностранных дел Джеймс Клеверли с этой же целью направится в Соединенные Штаты и Канаду.
Кроме того, сообщают в правительстве, уже в ближайшие дни Великобритания начнет учить Вооруженные силы Украины использовать танки и пушки, поставки которых предусмотрены более широкими усилиями Соединенного Королевства.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 326-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: gov.uk