Январь, 16 в 20:50

Словакия передала Украине уже восьмую САУ Zuzana 2, сообщил министр обороны Ярослав Надь.

В июне 2022 года украинские воины начали обучение на таком типе самоходных артиллерийских установок.

После модернизации первой версии САУ Zuzana 2 получила ствол с длинной 52 калибра, новую бронированную кабину для экипажа, возможность вращения башни на 360 градусов, уменьшение количества команды, необходимой для обслуживания, до трех человек, благодаря автоматизации процессов. Первые разработки новая версия прошла в декабре 2009 года.

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Важные детали

В настоящее время дальнобойной самоходной артиллерийской установкой армии России является 2С19 Мста-С. Максимальное расстояние ее стрельбы — до 25 км. То есть более чем на 10 км меньше по сравнению с Zuzana 2.

САУ Zuzana 2 дает возможность украинским воинам вести огонь более высокоточными боеприпасами (отклонение от цели всего 1-2 метра). Победитель в такой артиллерийской дуэли очевиден.

Тактико-технические характеристики

калибр ствола : 155 мм;

155 мм; длина ствола : 52 калибра;

52 калибра; боекомплект : 40 снарядов;

40 снарядов; расстояние до цели : максимальное – 39,6 км;

максимальное – 39,6 км; темп стрельбы : в течение одной минуты – 6 выстрелов в минуту, стандартный – 5 выстрелов в минуту;

в течение одной минуты – 6 выстрелов в минуту, стандартный – 5 выстрелов в минуту; масса: 28,450 кг;

28,450 кг; максимальная скорость по шоссе : более 80 км/ч;

более 80 км/ч; запас хода : 750 км;

750 км; дополнительное вооружение: пулемет 7,62 или 12,7 мм для самообороны.

Цена вопроса

В 2018 году Министерство обороны Словакии заказало 25 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2 за €149 млн для вооружения своей армии. Исходя из этого, можно высчитать, что одна САУ стоит около €5,96 млн.

Фото: Jacob Bradford