Январь, 16 в 18:53

Необычно теплая зима в Европе лишила Кремль одного из ключевых “козырей” – энергетического шантажа, с помощью которого российский диктатор Владимир Путин мог бы оказывать давление на партнеров Украины во время войны.

Как информирует американский телеканал CNN, еще с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину власти стран Европы беспокоил вопрос, может ли Москва полностью перекрыть поставки газа.

Издание отмечает, что угроза прекращения поставок российского газа в страны Европы, многие из которых годами полагались на него, была козырной картой для российского диктатора Владимира Путина. Он мог использовать ее во время зимы для смягчения санкций против РФ и ослабления поддержки Украины.

В Кремле рассчитывали, что европейцы взбунтуются из-за холода и будут оказывать давление на своих лидеров. По расчетам РФ, европейские политики из-за внутреннего давления могли бы агитировать за смягчение антироссийских санкций или “за заключение мира на выгодных для Москвы условиях”.

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Тем не менее, эти планы разрушила мягкая зима в Западной и Центральной Европе.

– В этом случае Россия пыталась использовать зиму, чтобы увеличить силу другого своего инструмента – энергетического оружия. РФ рассчитывала, что зимние морозы приведут в чувство Европу и убедят общественность по всему континенту в том, что поддержка Украины не стоит боли в их кошельках, — объяснил старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс.

Однако сильные морозы так и не пришли, что лишило Кремль одного из самых больших козырей и не позволило ему использовать газ как энергетическое оружие.

Провалу планов Москвы способствовали и усилия Европы по сокращению потребления газа.

Телеканал информирует, что в 2023 году европейские правительства имеют окно возможностей, чтобы еще больше сократить зависимость от газа из РФ до наступления новой зимы. Это может сыграть решающую роль в сохранении единого западного фронта в поддержке Украины.

Как объяснил бывший чиновник правительства Великобритании по энергетике Адам Белл, теплая зима фактически “купила для Европы еще год”.

– Более холодные декабрь и январь съели бы много запасов газа в Европе, что могло привести к его физической нехватке, – подчеркнул он.

В то же время, Белл объяснил, что недостаточно просто накапливать запасы газа в европейских хранилищах. Следует позаботиться о повышении энергоэффективности в жилых домах и на предприятиях, чтобы они тратили меньше энергии.

– Компаниям нужно отказаться от природного газа в производственных процессах, – добавил Белл.

Критики обвиняют правительства стран Европы в том, что они слишком много внимания уделяют контролю цен на газ вместо того, чтобы инвестировать в долгосрочные меры, такие как повышение энергоэффективности и возобновляемые источники энергии.

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В среднесрочной перспективе Европа теперь получила возможность осуществить изменения в своих привычках потребления энергии. К примеру, правительства могли бы сосредоточиться на возобновляемых источниках энергии на фоне проблем с импортом газа.

– Правительства могли бы сделать больше для стимулирования и ускорения развития возобновляемых источников энергии… Также было бы разумно, если бы правительства построили хранилища для сжиженного природного газа, что может произойти достаточно быстро и напрямую снизит потребность в российском газе, — отметил в комментарии CNN заместитель директора Центра европейских реформ Джон Спрингфорд.

В то же время возникает вопрос, воспользуются ли страны Европы этим шансом укрепить свою энергетическую безопасность. Как рассказал телеканалу Кейр Джайлс, уязвимость Европы в этой сфере возникла из-за давнего самоуспокоения западных стран.

– Западная Европа не хотела слушать прифронтовые государства, которые предупреждали о намерениях российского режима и понимали, что более дорогая энергия – это цена, которую стоит заплатить в обмен на неуязвимость для российского давления. Это самоуспокоение оставило России множество незакрытых целей, по которым можно было бить в крупных западноевропейских столицах, прежде всего в Германии, – рассказал Джайлс.

Как отмечает CNN, пока на Украину продолжают падать российские бомбы, не исключено, что Европа может вернуться к прежнему самоуспокоению и будет неспособна укрепить энергетическую независимость, хотя это и звучит абсурдно.

Журналисты обращают внимание, что европейские страны до сих пор не хотели объединять свою энергетическую политику и рынки. Причины этого варьируются от личных интересов (например, “почему одна страна должна извлекать выгоду от накопления запасов другой”) до контроля за рынками.

– И даже если возникнет политический интерес к какой-то общей энергетической политике и рынку, централизованное управление будет чрезвычайно сложным, поскольку отдельные страны будут неизбежно конкурировать за ресурсы и финансовые субсидии, – пишет CNN.

В связи с этим телеканал предупреждает, что бездействие стран Европы сейчас может привести к катастрофе следующей зимой. А устроенный Кремлем энергетический кризис может вернуть Путину рычаги влияния, которых он лишился благодаря теплой погоде.