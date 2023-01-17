Январь, 17 в 11:33

Министерство обороны Великобритании показало, что умеют танки Challenger 2, роту которых передадут Украине в качестве очередного пакета помощи.

Challenger 2 — основной боевой танк Великобритании, предназначенный для уничтожения других танков и показал себя эффективным в ряде зон конфликтов.

В британской армии танк Challenger 2 появился в 1994 году для замены Challenger 1. Challenger 2 применялся в военных операциях, в том числе в Восточной Европе и Ираке.

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— Теперь Великобритания направит в Украину эскадрилью танков Challenger 2, чтобы помочь Украине ускорить борьбу с незаконным вторжением Путина, — отмечается в сообщении Минобороны Великобритании.

Challenger 2 не имеет себе равных в своей способности оказывать сильное давление на противника, заставляя его сломаться и отступить.

Характеристики танка Challenger 2:

Масса: 62,5 тонны, боевая масса 75 тонн с дополнительными модулями брони.

62,5 тонны, боевая масса 75 тонн с дополнительными модулями брони. Экипаж: 4 человека (командир, наводчик, заряжающий/оператор, водитель)

4 человека (командир, наводчик, заряжающий/оператор, водитель) Основное вооружение: 120-мм пушка L30A1 с боезапасом 47 снарядов.

120-мм пушка L30A1 с боезапасом 47 снарядов. Вспомогательное вооружение: спаренная 7,62-мм цепная пушка L94A1 EX-34, 7,62-мм пулемет L37A2 в люке оператора/заряжающего.

спаренная 7,62-мм цепная пушка L94A1 EX-34, 7,62-мм пулемет L37A2 в люке оператора/заряжающего. Двигатель: дизельный двигатель Perkins CV12–6A V12 объемом 26,1 литра, 1200 л.с. (890 кВт). Запас топлива: 1592 литра

дизельный двигатель Perkins CV12–6A V12 объемом 26,1 литра, 1200 л.с. (890 кВт). Запас топлива: 1592 литра Подвеска: Гидропневматическая

Гидропневматическая Рабочий диапазон: 550 км по дороге, 250 км по бездорожью.

550 км по дороге, 250 км по бездорожью. Максимальная скорость: 59 км/ч по дороге, 40 км/ч по бездорожью.

В Международном институте стратегических исследований (IISS) считают, что Украине нужно около 100 танков, чтобы начать собственное наступление.

Источник: UK Ministry of Defence

Фото: UK Ministry of Defence