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Минобороны Британии показало, на что способны танки Challenger 2, которые получит Украина

Марта Бондаренко, редактор ленты
Минобороны Британии показало, на что способны танки Challenger 2, которые получит Украина

Министерство обороны Великобритании показало, что умеют танки Challenger 2, роту которых передадут Украине в качестве очередного пакета помощи.

Challenger 2 — основной боевой танк Великобритании, предназначенный для уничтожения других танков и показал себя эффективным в ряде зон конфликтов.

В британской армии танк Challenger 2 появился в 1994 году для замены Challenger 1. Challenger 2 применялся в военных операциях, в том числе в Восточной Европе и Ираке.

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— Теперь Великобритания направит в Украину эскадрилью танков Challenger 2, чтобы помочь Украине ускорить борьбу с незаконным вторжением Путина, — отмечается в сообщении Минобороны Великобритании.

Challenger 2 не имеет себе равных в своей способности оказывать сильное давление на противника, заставляя его сломаться и отступить.

Характеристики танка Challenger 2:

  • Масса: 62,5 тонны, боевая масса 75 тонн с дополнительными модулями брони.
  • Экипаж: 4 человека (командир, наводчик, заряжающий/оператор, водитель)
  • Основное вооружение: 120-мм пушка L30A1 с боезапасом 47 снарядов.
  • Вспомогательное вооружение: спаренная 7,62-мм цепная пушка L94A1 EX-34, 7,62-мм пулемет L37A2 в люке оператора/заряжающего.
  • Двигатель: дизельный двигатель Perkins CV12–6A V12 объемом 26,1 литра, 1200 л.с. (890 кВт). Запас топлива: 1592 литра
  • Подвеска: Гидропневматическая
  • Рабочий диапазон: 550 км по дороге, 250 км по бездорожью.
  • Максимальная скорость: 59 км/ч по дороге, 40 км/ч по бездорожью.

В Международном институте стратегических исследований (IISS) считают, что Украине нужно около 100 танков, чтобы начать собственное наступление.

Источник: UK Ministry of Defence

Фото: UK Ministry of Defence

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