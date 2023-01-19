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Гаубицы С-60 и KRAB: Польша объявила о военной помощи Украине

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
польські прапори
Фото: Unsplash

Польша в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине зенитные установки С-60 и 70 тыс. боеприпасов к ним.

Об этом говорится в декларации, подписанной участниками встречи представителей оборонных ведомств стран Европы и размещенной на сайте британского правительства.

— Польша уже передала 42 боевых машины пехоты вместе с учебными комплектами для двух механизированных батальонов. Кроме того, Польша продолжает поставки 155-мм гаубиц KRAB и обеспечивает Украину разными типами боеприпасов, — отмечается в документе.

Также Варшава готова передать Киеву роту танков Leopard 2 с тысячей боеприпасов, но в рамках международной коалиции.

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Детальнее со списком техники и услуг, которые девять стран Таллиннского обещания готовы предоставить Украине, вы можете ознакомиться в нашем материале.

Заявление под названием Таллиннское обещание было подписано министрами обороны Великобритании, Эстонии, Польши, Латвии и Литвы, а также представителями Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии после встречи в Эстонии.

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Источник: Правительство Британии

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