Январь, 19 в 13:53

Россия может напасть на Украину с собственной территории, а разговоры о нападении с белорусского направления могут быть отвлечением внимания.

Об этом заявил польский генерал и военный эксперт по боям в Украине Вальдемар Скшипчак в интервью BBC Украина.

По его мнению, вероятность повторного наступления существует, но Россия будет действовать уже по другому сценарию.

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— После того, как россияне проиграли битвы весной и летом, они вывели и накопили свои войска в районе Брянска, Курска и Воронежа. Начиная с октября, они возобновляли там свои силы. Они проводят для этого большую мобилизацию. И хотя она у них довольно хаотична, у них есть резерв с 1,2 млн человек. Из них 300 тыс. мобилизованных проходят соответствующую подготовку и тренировку. Большая часть этих сил сейчас сосредоточена именно в районе Воронежа, Курска, Брянска.

Скшипчак предполагает, что РФ может ударить именно оттуда и двигаться в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль впадающей в Днепр реки Ворскла.

— При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр. Они могут попытаться соединить свои силы по этому направлению с ныне воюющими на востоке в районе Бахмута и Соледара. Некоторые считают, что россияне снова пойдут на Киев. Путин действительно хотел захватить украинскую столицу и посадить там своего наместника. Но это ему не удалось. В этом смысле он уже проиграл войну. Путин не сможет управлять украинским народом. После всего случившегося этот народ возненавидел Россию.

Польский генерал говорит, что Путин, по всей видимости, вынужден сейчас перейти к стратегии малых шагов. Той, которую применил в 2014 году, когда захватил Луганск и Донецк.

— Скорее всего, его целью будет часть Харьковской области, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Удастся ли ему это сделать, зависит от вас и от нас – Запада. Должны сделать все, чтобы Украина могла сопротивляться российской агрессии дальше и освободить свои территории. Ключ к победе Украины – в руках Запада.

Он убежден, что именно сейчас пора в разы увеличить помощь оружием Украине, включая дальнобойные ракеты, танки и самолеты.

На данный момент США не видят никаких признаков того, что Беларусь намерена, планирует или организуется для того, чтобы физически проникнуть на территорию Украины.