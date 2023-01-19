Швеция готова предоставить Украине до 50 БМП CV90 и гаубицы Archer — вице-премьер

Январь, 19 в 12:20

Вице-премьер-министр — министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш сообщила о решении правительства страны о дальнейшей военной поддержке Украины.

По ее словам, планируется три пакета помощи.

— Во-первых, это сотрудничество между Швецией и Украиной по закупке оборонной техники. Во-вторых, продвинутые боевые машины и противотанковые роботы. В частности, шведские CV90 (Combat Vehicle 90). Это одни из лучших боевых машин пехоты в мире, — отметила Буш.

Речь идет о передаче около 50 таких БМП.

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Кроме того, правительство Швеции готовится отправить самоходные артиллерийской установки Archer. Однакл она не уточнила количество.

В МИД Швеции 10 января подтвердили, что передадут Украине современные самоходные артиллерийские установки Archer, о которых шведское правительство говорило с конца лета.

Там надеются, что САУ будут переданы в течение шести-восьми недель.

Ранее правительство Швеции выделило Украине более $19 млн помощи, которые будут направлены на укрепление обороноспособности украинской армии.

Источник: Aftonbladet