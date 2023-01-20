Вижу надежду: министр обороны Польши сохраняет оптимизм по поставкам Leopard в Украину

Январь, 20 в 20:04

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что сохраняет оптимизм относительно достижения соглашения союзниками по поставкам танков Leopard в Украину, хотя решение еще не принято.

– Я вижу надежду, потому что министры 15 стран встретились сегодня в кулуарах сегодняшней конференции и говорили об этом, – сказал Блащак журналистам на авиабазе Рамштайн в Германии.

Он отметил, что разделяет украинскую точку зрения по отправке танков, чтобы противостоять агрессии РФ.

— Украину нужно поддержать, предоставив ей хотя бы бригаду танков, а может, и больше. Поэтому эта коалиция государств необходима для реальной поддержки Украины в сложившейся ситуации. Я убежден, что она будет успешной, как и передача Украине систем Patriot, – сказал Блащак.

На вопрос передаст ли Польша танки Leopard немецкого производства, которыми она владеет, даже если Берлин не согласится, Блащак сказал, что в скором времени поднимет этот вопрос во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Сейчас смотрят По словам главы польского оборонного ведомства, во время встречи на авиабазе министры также обсудили угрозу имперской деятельности России в Европе и возможное очередное нападение на Украину. Выступая на встрече в Германии, Блащак заявил, что Польша предоставит Украине дополнительные боевые машины пехоты и танки Т-72. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что Германия разрешит другим странам отправить свои боевые танки Leopard 2 в Украину. По его мнению, Берлин объявит о своем решении “в ближайшие дни”. Читайте Это переломное десятилетие для мира и переломный момент для Украины — Остин на Рамштайне

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