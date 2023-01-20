На карту поставлены общие ценности: глава МВФ о том, почему война в Украине носит глобальный характер

Январь, 20 в 16:12

Войну в Украине нельзя рассматривать как региональный конфликт, ведь по своему влиянию она относится к глобальному.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Она принимала участие в сессии, посвященной перспективам мировой экономики, традиционно закрывающей деловую программу форума в Давосе.

Сейчас смотрят Когда модератор заканчивал сессию, Георгиева попросила слово, чтобы прокомментировать выступление министра экономики и финансов Франции Брюно ле Мера. Глава французского ведомства в частности заявил, что “конфликт в Украине — глобальный, поскольку на карту поставлены общие ценности”. Глава МВФ согласилась с оценкой войны как глобального конфликта. Она отметила, что война уничтожила “дивиденды мира”. Она добавила, что из-за этого государства меняют свою инвестиционную политику, перебрасывая средства в военный сектор. Читайте Большая часть мировой экономики будет тяжело переживать 2023 год – МВФ По словам Георгиевой, обостряются такие глобальные проблемы, как бедность и голод. Происходящее Георгиева назвала “войной против мирового экономического процветания”. Напомним, на нынешний Всемирный экономический форум в Давосе не были приглашены российские миллиардеры. Их назвали нежелательными гостями собраний мировой бизнес-элиты из-за развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

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