Одна из стран, имеющая на вооружении танки Leopard немецкого производства, официально запросила разрешение Берлина на поставки этой тяжелой техники Украине.

Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес телеканалу Sky News.

Он не уточнил, о какой именно стране идет речь, однако журналисты предполагают, что, вероятно, это Польша, четко заявлявшая о намерениях отправить Украине боевые танки Leopard 2.

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– Насколько я понимаю, официальный запрос от страны поступил сегодня. Я не знаю никаких дополнительных подробностей о том, кто или что. И, очевидно, это процесс, который необходимо проработать, – отметил Уоллес после переговоров с 10 союзниками на военной базе в Эстонии.

Министр также ответил на вопрос, считает ли он, что Германия должна одобрить запрос на поставку боевых танков Leopard 2.

– Я хочу, чтобы как можно больше танков поддержали усилия Украины в 2023 году. В этом нет никакого секрета. Если мы хотим передать Кремлю месседж о том, что мы не сдаемся, что мы удваиваем ставку, танки – часть этого, — подчеркнул Уоллес.

Министр согласился с мнением, что самое тяжелое сражение в Украине еще впереди. По словам Уоллеса, если в прошлом году речь шла об обороне и истощении российской армии, то в этом году речь идет о вытеснении оккупантов с украинской территории.

Как известно, ряд стран, имеющих на вооружении танки Leopard 2, готовы передать часть из них Украине. Однако для этого нужно получить разрешение страны-производителя вооружения, то есть Германии.

Официальный Берлин, несмотря на давление партнеров Украины, не спешил принимать решение. Ожидается, что этот вопрос будет решаться 20 января во время встречи в формате Рамштайн.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию дать зеленый свет поставкам танков.

По прогнозу министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, об отправке танков Leopard 2 в Украину объявят несколько стран на встрече министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии. А общее количество предоставленной бронетехники достигнет сотен единиц.