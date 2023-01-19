Есть угроза нового наступления РФ: Кулеба и Резников в совместном заявлении призвали Запад предоставить Украине танки Leopard 2
На фоне угрозы нового полномасштабного наступления РФ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников призвали западных партнеров отправить ВСУ танки.
Об этом говорится в совместном заявлении.
– Россия еще сохраняет значительное преимущество в количестве войск, вооружений и военной техники. Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины. Кремль настроен для дальнейшей активизации боевых действий. Попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальна, — говорится в сообщении.
Министры обратились ко всем государствам-партнерам, которые уже оказывали военную помощь или планируют оказать ее, с призывом существенно усилить свой практический вклад в укрепление способности Украины защищаться.
Отмечено, что одной из наиболее острых и наиболее неотложных потребностей украинских защитников сегодня — улучшение их обеспеченности современной броневой техникой и усиление их огневых и маневренных способностей с помощью танков западных образцов.
Украина также благодарит Великобританию за передачу первого эскадрона танков Challenger 2, однако этого недостаточно для достижения оперативных целей.
— Поэтому мы обращаемся к государствам, имеющим на вооружении танки Leopard 2, включая Грецию, Данию, Испанию, Канаду, Нидерланды, Германию, Норвегию, Польшу, Португалию, Турцию, Финляндию, Швецию. Мы гарантируем, что будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно признанных границах, — подчеркнули Кулеба и Резников.
Министры также просят другие государства, имеющие соответствующие возможности, присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и внести свои практические взносы в эту инициативу.
Великобритания в субботу стала первой страной, которая подтвердила, что отправит свои боевые танки в Украину.
Как пишет Bloomberg, европейские чиновники, связанные с Берлином, заявили, что ожидают, что Германия последует этому примеру в ближайшем будущем. Ожидается, что правительство ФРГ примет решение по танкам в преддверии Рамштайна 20 января.