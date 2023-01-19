Январь, 19 в 10:45

На фоне угрозы нового полномасштабного наступления РФ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников призвали западных партнеров отправить ВСУ танки.

Об этом говорится в совместном заявлении.

– Россия еще сохраняет значительное преимущество в количестве войск, вооружений и военной техники. Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины. Кремль настроен для дальнейшей активизации боевых действий. Попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальна, — говорится в сообщении.

Министры обратились ко всем государствам-партнерам, которые уже оказывали военную помощь или планируют оказать ее, с призывом существенно усилить свой практический вклад в укрепление способности Украины защищаться.

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Отмечено, что одной из наиболее острых и наиболее неотложных потребностей украинских защитников сегодня — улучшение их обеспеченности современной броневой техникой и усиление их огневых и маневренных способностей с помощью танков западных образцов.

Украина также благодарит Великобританию за передачу первого эскадрона танков Challenger 2, однако этого недостаточно для достижения оперативных целей.

— Поэтому мы обращаемся к государствам, имеющим на вооружении танки Leopard 2, включая Грецию, Данию, Испанию, Канаду, Нидерланды, Германию, Норвегию, Польшу, Португалию, Турцию, Финляндию, Швецию. Мы гарантируем, что будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно признанных границах, — подчеркнули Кулеба и Резников.

Министры также просят другие государства, имеющие соответствующие возможности, присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и внести свои практические взносы в эту инициативу.

Великобритания в субботу стала первой страной, которая подтвердила, что отправит свои боевые танки в Украину.

Как пишет Bloomberg, европейские чиновники, связанные с Берлином, заявили, что ожидают, что Германия последует этому примеру в ближайшем будущем. Ожидается, что правительство ФРГ примет решение по танкам в преддверии Рамштайна 20 января.