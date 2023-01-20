Январь, 20 в 11:40

Поставка современных боевых танков в Украину не уменьшит способность союзников защищать собственную территорию.

Это перед началом заседания в формате Рамштайн отметил генерал Армии США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

– Я думаю, что мы можем справиться с любыми вызовами, – убежден Кристофер Каволи.

В то же время Каволи заявил, что ни западные танки, ни какие-либо другие системы не являются “серебряной пулей” для Украины, хотя танки и обеспечат преимущество.

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– Нужен баланс всех систем. В конце концов, концептуально танк – это баланс огневой мощи, мобильности и защиты, – считает генерал армии США.

Сейчас, говорит Кристофер Каволи, западное оружие доказало преимущество над российским на поле боя в Украине, поэтому ожидается, что то же будет и с танками.

– Я думаю, что современные западные технологии превосходят российские, – добавляет верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 331-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Stars and stripes