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Санкции ЕС ограничили работу еще одного телеканала пропагандистов из России

Илья Нежигай, редактор ленты
російська пропаганда
Фото: Depositphotos

Во Франции прекратил работу российский пропагандистский телеканал RT, поскольку санкции Евросоюза блокировали счета пропагандистов.

Об этом сообщается в официальном Telegram канале телеканала РФ.

— После пяти лет настойчивости правящая власть достигла своей цели: закрытие RT France. Под прикрытием 9-го пакета санкций против России — который направлен не против нашего канала, а против нашего акционера и материнской компании — Генеральная дирекция казначейства решила заморозить банковские счета RT France, что делает невозможным продолжение нашей деятельности, — говорится в сообщении.

Пропагандисты из России, как ни странно, назвали это “темной страницей” для свободы информации во Франции.

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Напомним, 7 декабря 2022 года Европейская комиссия вынесла предложение по девятому пакету санкций против России, предусматривающий ограничения почти 200 физических и юридических лиц, среди которых, в частности три российских банка. Санкционный пакет также предусматривал введение нового экспортного контроля и ограничений для товаров двойного назначения, поскольку они могут быть использованы Россией в войне против Украины. Под ограничения попали ключевые химикаты, нервно-паралитические вещества, электроника и различные ИТ компоненты.

Кроме того, санкции ЕС предусматривали блокирование пропаганды Российской Федерации в Европе. Как предложила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, девятый пакет предусматривал невозможность для вещания четырех российских каналов.

Уже посреди декабря 2022 года Европейский Союз принял девятый пакет санкций против Российской Федерации.

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