Декабрь, 08 в 22:41

Европейская комиссия хочет подорвать “российский военно-промышленный комплекс” новым пакетом санкций, затрагивающим целый ряд отраслей промышленности.

Об этом со ссылкой на документы санкций пишет Politico.

Пакет направлен на то, чтобы подавить “усиление российского промышленного потенциала” с помощью расширенного списка из 169 организаций, предоставляющих товары, “которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности”.

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Под новые санкции подпадают двигатели для беспилотников, химическое и биологическое оборудование, средства борьбы с массовыми беспорядками и электронные компоненты, говорится в юридическом тексте.

ЕС также хочет расширить список санкционных товаров для использования в авиации и космической отрасли, “включив в него авиационные двигатели и их части”, а также ставит под новые ограничения “ноутбуки, жесткие диски, камеры и объективы”.

В отдельном документе, детализирующем список новых организаций, подпадающих под санкции, также будет приостановлено действие лицензий на вещание для российских пропагандистских телеканалов НТВ/НТВ Мир, Россия 1, РЕН ТВ и Первого канала.

Третий документ, который касается лиц, охваченных девятым пакетом санкций Еврокомиссии, накладывает новые ограничения на несколько военизированных и расистских формирований, а также вводит санкции против Яна Игоревича Петровского — командира так называемой оперативной группы Русич, которая поддерживает тесные связи с частной военной компанией Вагнер.

Сейчас послы ЕС обсуждают перечень новых санкций с целью их принятия на этой неделе или в начале следующей недели. Предложения должны быть поддержаны всеми странами ЕС.

7 декабря Еврокомиссия анонсировала 9-й пакет санкций против России и раскрыла его детали.

Планируется добавить еще почти 200 физических и юридических лиц, три российских банка, запретить трансляцию четырех пропагандистских каналов, а также перекрыть РФ доступ к беспилотникам через поставщиков из третьих стран (Иран).