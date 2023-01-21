Причиной того, что Запад часто затягивает поставки Украине необходимого вооружения, являются завышенные страхи из-за ядерных угроз Кремля.

Об этом экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес рассказал в интервью изданию NV. Таким образом он объяснил, почему западное оружие поступает в Украину дозировано.

Ходжес опроверг версию, что руководство США сознательно замедляет предоставление оружия, чтобы затянуть войну и истощить Россию и ее армию.

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– Я думаю, причина того, что наша поставка оружия в Украину медленная и недостаточная в том, что у нас завышенные страхи, что Россия применит свое ядерное оружие. Конечно, это риск, который нужно воспринимать всерьез, но мне кажется, что мы его преувеличиваем, – отметил генерал.

Он назвал “достаточно низкой” вероятность того, что Москва все же решится на применение ядерного оружия во время полномасштабной войны против Украины. Ходжес объяснил, что агрессор не получит от этого каких-либо преимуществ.

– Это не дает им никаких преимуществ, только гарантирует катастрофические последствия, как говорил президент (США Джо, — Ред.) Байден. Поэтому мы сейчас должны прекратить избегать видения ситуации, в чем от нас действительно нуждается Украина, что является средством ее победы, и передать ей это оружие, — подчеркнул Ходжес.

Генерал также объяснил, почему Россия может наносить ракетные удары по украинской территории, в частности по Киеву, из зенитных систем С-300 и С-400. По его словам, у РФ фактически есть “защищенная тыловая зона” из-за того, что Украина до сих пор не получила дальнобойные ракеты.

Ходжес отметил, что наше государство имеет право на защиту, а потому должно получить это вооружение. Речь идет, в частности, о дальнобойных ракетах ATACMS, способных поражать цели на расстоянии в 300 км.

– Из-за того, что мы не предоставили ничего более дальнобойного, чем система залпового огня, мы фактически создали безопасную для россиян зону за пределами 90 км… Поэтому, конечно, ATACMS, малые авиационные бомбы, беспилотники Great Eagle – это те системы, которые помогут Украине защитить себя и поражать объекты, с которых РФ совершает атаки против невинных украинских людей, – объяснил генерал.

Как известно, за время полномасштабной войны Кремль неоднократно прибегал к ядерным угрозам. Российский диктатор Владимир Путин не исключал, что РФ может включить в свою военную доктрину возможность нанесения превентивного ядерного удара.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто предполагал, что Россия может применить тактическое ядерное оружие, если агрессору будет грозить поражение в войне.

В то же время бывший британский премьер Борис Джонсон считает такую вероятность очень низкой, поскольку Запад нанесет ответный катастрофический удар по РФ.