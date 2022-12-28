Под угрозой поражения РФ может пойти на применение ядерного оружия – глава Минобороны Италии

Декабрь, 28 в 14:49

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Россия может применить тактическое ядерное оружие, если ей будет грозить поражение в войне.

– Применение тактического ядерного оружия планируется Россией. Для нас это немыслимо, а для Москвы – да, если будет пройдена точка невозврата, если они рискуют потерпеть поражение. Короче говоря, опасность потенциально существует, хотя и очень маловероятна, – сказал он.

В то же время Крозетто добавил, что Италия продолжит поддерживать Украину.

Министр отметил, что компоновка шестого пакета помощи Украине еще не начата, но подтвердил, что Украина “месяцами просит о поддержке против воздушных атак на гражданские объекты: больницы, школы, электростанции”.

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– Если это возможно, мы, безусловно, поможем им защитить себя: Россия пересекла границу, которую она не должна была пересекать, – подчеркнул итальянец.

По мнению главы Минобороны, такие поставки должны быть совместимы с наличием возможности пополнить запасы этого оружия и передать Киеву в хорошем рабочем состоянии.

— Вы не найдете ракеты в супермаркете, это сложные системы, для которых требуется длительное время производства… Поэтому, если мы даем Украине системы ПВО, мы должны взять их из своих запасов, и мы должны сделать это, не лишая себя защиты, и с уверенностью в качестве, – сказал Крозетто.

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Одной из тем разговора была поставка систем ПВО для украинских военных.

В ноябре СМИ писали, что Рим рассматривает передачу Киеву систем SAMP/T и Aspide в рамках нового пакета помощи.

Источник: Il Fatto Quotidiano

Фото: Guido Crosetto