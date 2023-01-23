Венгрия не блокирует следующий транш военной помощи Украине от Евросоюза.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в социальной сети Twitter.

— В конце концов, Венгрия объявила сегодня во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что не будет блокировать следующий транш военной помощи ЕС для Украины.

Ранее сообщалось, что Будапешт блокирует транш Украины от Евросоюза в размере €500 млн.

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23 января в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран ЕС. В повестке дня — обсуждение дальнейшей военной поддержки Украины, в частности, речь идет о возможном предоставлении Украине немецких танков Leopard, о чем сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель перед встречей.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-выступления на мероприятии призвал начать переговоры по вступлению Украины в ЕС уже в этом году.

Кулеба напомнил, что Украина финализует выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад Европейской Комиссии этой весной.

Источник: Рикард Джозвяк