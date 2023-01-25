Хотите мира завтра — срочно дайте Украине все уже сегодня — Столтенберг

Январь, 25 в 12:36

Пока нет никаких признаков, что российский диктатор Владимир Путин готовится к миру, поэтому западные союзники должны срочно обеспечить Украину оружием из-за угрозы нового наступления российских войск.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt.

— Сейчас мы наблюдаем войну на истощение. Нет никаких признаков того, что Путин изменил свою цель доминировать над Украиной. Ничто не указывает на то, что он готовится к миру. Он готов пожертвовать десятками тысяч российских солдат в этой ничем не оправданной войне…Мы знаем, что Россия планирует новые наступления, и мы должны быть к ним готовы. Вот почему это так срочно, — пояснил он.

По его словам, весь мир заинтересован в том, чтобы Украина победила, поэтому она нуждается в большем количестве тяжелой техники.

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Столтенберг не смог ответить на вопрос о сроках окончания этой войны, однако подчеркнул:

— Если хотите мира завтра, вы должны поддержать Украину сегодня. Звучит странно, но путь к миру лежит через поставки оружия. Наши интересы безопасности выходят за пределы солидарности с Украиной, поскольку если Путин добьется успеха, другие будут учиться у него.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 336-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Welt