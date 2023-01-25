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Норвегия подтвердила намерения передать Украине танки Leopard 2A4

Юля Захарченко, редактор ленты
Норвегия подтвердила намерения передать Украине танки Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Правительство Норвегии подтвердило намерения передать Украине танки западного образца. Пока неизвестно, о каком количестве военной техники идет речь, однако это будут Leopard 2A4.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм на брифинге 25 января. По его словам, Норвегия поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией.

– Сейчас на танки очень высокий спрос. Норвежское правительство поддерживает предоставление танков Украине. Норвегия должна участвовать в этом, — считает он.

Министр обороны Норвегии отмечает, что речь идет о передаче Leopard 2A4 – это танки той же модификации, которую Польша доставит в Украину.

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– Это должно подкрепляться подготовкой украинских военных и финансированием. Мы должны лучше поддерживать Украину в оборонной войне, — отмечает он.

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Источник: NRK

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