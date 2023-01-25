Сколько времени понадобится для подготовки наступления из Беларуси: глава ГПСУ о новых угрозах
Для нового наступления РФ с территории Беларуси оккупационным войскам нужно время для подготовки, однако украинская разведка успеет отреагировать на опасность.
В эфире национального телемарафона Единые новости глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко объяснил, сколько времени понадобится, чтобы увидеть подготовку к наступлению из Беларуси.
— У нас будет минимум две недели. Наша разведка работает очень хорошо и стабильно. Никакие планы врага от наших разведчиков скрыть нельзя, — уверяет глава Госпогранслужбы.
По словам Дейнеко, сейчас пограничники не видят признаков реальной угрозы нового вторжения российских войск с территории Беларуси.
— Последние события в Беларуси свидетельствуют о том, что противник не создал ни одной наступательной группировки, поэтому пока мы не видим никакой реальной угрозы для нашего государства от РБ. Численность российских войск в Беларуси колеблется от 6 до 10 тыс. человек, — отмечает Дейнеко.