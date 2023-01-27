Январь, 27 в 8:56

Минобороны США не может предположить, когда закончится война в Украине и именно поэтому США приверженны своей долгосрочной поддержке Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх.

— Мы не знаем, когда закончится эта война. Я имею в виду, что она могла бы закончиться завтра, если бы так решил Владимир Путин. Но, похоже, он не собирается принимать это решение. Так что война может длиться до конца года, может продолжаться много лет, — отметила Сабрина Сингх.

По ее слова, именно поэтому предоставление Abrams через пакет помощи USAI (Инициативу содействия безопасности Украины) демонстрирует долгосрочную приверженность Украине. США и партнеры не собираются терпеть незаконное вторжение России в Украину.

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Что касается наличия танков Abrams на складах в США, то их нет в избытке. Поэтому на передачу этих танков в Украину уйдут месяцы. Кроме того, украинских военных следует обучить обращению с танками, показать как ремонтировать, а это займет много времени.

— И поэтому мы используем возможности пакета помощи USAI, чтобы закупить эти танки для украинцев, — отметила Сингх.

Он также подчеркнула, что Вооруженным силам Украины нужны современные средства вооружения, которые можно было бы бросить на поле боя прямо сейчас или в ближайшем будущем. И передача США танков Abrams — это демонстрация долгосрочных обязательств Соединенных Штатов.

25 января президент США Джо Байден объявил о передаче Украине 31 танка Abrams.

Источник: Defense.gov