ЕС готовит новый пакет санкций против Беларуси – Bloomberg

Январь, 27 в 9:07

В Евросоюзе обсуждают новый пакет масштабных санкций против Беларуси из-за ее роли во вторжении России на территорию Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg, в распоряжении которого есть подтверждающие документы.

Эти ограничительные меры во многом будут аналогичны тем, которые ввденные против РФ, в частности коснутся ключевых технологий и энергетического сектора страны.

Каких сфер могут коснутся предлагаемые ограничения:

Сейчас смотрят запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях;

санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото;

торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг;

меры, которые ударят по авиационному и энергетическому секторам Беларуси и ключевым источникам доходов. Для утверждения нового пакета санкций против Минска необходима поддержка всех государств-членов Евросоюза. ЕС сейчас также работает над десятым пакетом санкций против России и над ограничением цен на российские нефтепродукты и намерен принять их до того, как эмбарго начнет действовать на следующей неделе. Читайте В ЕС обсуждают санкции против Беларуси: какие ограничения могут ввести

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