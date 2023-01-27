ЕС готовит новый пакет санкций против Беларуси – Bloomberg
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Евросоюзе обсуждают новый пакет масштабных санкций против Беларуси из-за ее роли во вторжении России на территорию Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg, в распоряжении которого есть подтверждающие документы.
Эти ограничительные меры во многом будут аналогичны тем, которые ввденные против РФ, в частности коснутся ключевых технологий и энергетического сектора страны.
Каких сфер могут коснутся предлагаемые ограничения:
Сейчас смотрят
- запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях;
- санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото;
- торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг;
- меры, которые ударят по авиационному и энергетическому секторам Беларуси и ключевым источникам доходов.
Для утверждения нового пакета санкций против Минска необходима поддержка всех государств-членов Евросоюза.
ЕС сейчас также работает над десятым пакетом санкций против России и над ограничением цен на российские нефтепродукты и намерен принять их до того, как эмбарго начнет действовать на следующей неделе.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка