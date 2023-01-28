Испания передаст Украине Leopard не раньше весны – глава Минобороны

Январь, 28 в 9:55

Танки Leopard 2 A4, которые Испания планирует отправить в Украину, прибудут весной. Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес.

По ее словам, эта техника сейчас находится на военной базе в Сарагосе, перед отправкой она должна пройти настройку.

Однако Роблес не уточнила, о каком количестве танков идет речь.

Сейчас смотрят — Речь идет не только об отправке танков, но также о подготовке экипажей и техническом обслуживании. Мы оценим необходимый ремонт. Подход союзников состоит в том, что это будет весной. До этого физическое присутствие Leopard не потребуется, мы собираемся использовать это время для обучения, — добавила она. Испания имеет 347 боевых танков Leopard, из них 108 — модели 2А4, закупленные у Германии в 1990-х годах и являющееся самыми старыми из эксплуатируемых в настоящее время, и 239 — так называемые 2Е, одни из самых современных. Мадрид 25 января подтвердил готовность предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства, включая обучение и техническое обслуживание. Читайте Украина получит от стран-партнеров 321 тяжелый танк — посол во Франции Источник: RTVE

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