Страны-партнеры Украины официально подтвердили согласие предоставить для помощи украинским Вооруженным силам 321 тяжелый танк.

Об этом посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил в интервью французскому изданию BFM.

— На сегодня несколько стран согласились поставить Украине 321 тяжелый танк, — сказал он.

Вадим Омельченко не уточнил, о каких конкретно странах идет речь.

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При этом он добавил, что у каждой страны отличаются сроки поставки тяжелой техники, поскольку различным странам необходимо преодолеть разные условия для передачи техники, как, например, техническое обслуживание, проблемы логистики и т.д.

При этом посол Омельченко заявил, что Украина нуждается в этих танках как можно скорее.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если в Украину прибудут американские танки Abrams лишь к августу, то будет слишком поздно.

Напомним, американский президент Джо Байден объявил о поставках Украине 31 американского боевого танка M1 Abrams 25 января.

Позднее в Госдепе США уточнили, что Вашингтон не сможет передать Abrams к весеннему наступлению ВСУ.

Кроме Америки, о передаче танков также объявили Канада, Польша, Испания, Португалия, Нидерланды, Финляндия и ряд других стран. В основном, речь идет о передаче этими странами немецких танков Leopard 2, что стало возможно после одобрения Берлином права поставлять свои танки Украине из других стран. Германия тоже обязалась передать Украине свои танки.

Раньше всех о поставках британских танков Challenger 2 объявил Лондон, а украинские военные уже начали обучение на этом типе техники. По словам представителя Минобороны Британии, танки Challenger 2 должны прибыть в Украину к концу марта.