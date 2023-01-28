РФ должна остановить террор, тогда можно говорить о ее участии на Олимпиаде — Зеленский
Фото: Офис президента
Российская Федерация должна остановить полномасштабный террор против Украины, после чего появится возможность говорить об участии РФ в международных спортивных соревнованиях.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, принципы Олимпийских игр и война — совсем разные, начиная с базовых вещей.
— Олимпийские принципы и война — фундаментально противоположные друг другу. Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения, — считает глава государства.
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Зеленский отмечает, что влияние России на спорт будет неизбежным, если Международный олимпийский комитет допустит граждан РФ выступать на Олимпиаде даже под нейтральным флагом.
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