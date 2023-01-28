РФ должна остановить террор, тогда можно говорить о ее участии на Олимпиаде — Зеленский

Январь, 28 в 13:03

Российская Федерация должна остановить полномасштабный террор против Украины, после чего появится возможность говорить об участии РФ в международных спортивных соревнованиях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, принципы Олимпийских игр и война — совсем разные, начиная с базовых вещей.

— Олимпийские принципы и война — фундаментально противоположные друг другу. Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения, — считает глава государства.

Сейчас смотрят Зеленский отмечает, что влияние России на спорт будет неизбежным, если Международный олимпийский комитет допустит граждан РФ выступать на Олимпиаде даже под нейтральным флагом. Читайте Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска спортсменов из РФ и Беларуси – Гутцайт

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