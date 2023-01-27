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В Иране вооруженный мужчина ворвался в посольство Азербайджана: есть погибший и раненые

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Иране вооруженный мужчина ворвался в посольство Азербайджана: есть погибший и раненые

В Тегеране мужчина с оружием ворвался в посольство Азербайджана, ранил двух охранников и убил начальника службы безопасности дипломатического учреждения.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Событие произошло сегодня около 08:30 по бакинскому времени.

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Нападающий из автомата Калашникова обстрелял пост охраны: убил начальника службы безопасности. Также были ранены двое охранников посольства, которые попытались помешать злоумышленнику. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время проводится расследование этого нападения.

Как сообщает издание 1news.az, нападавший был задержан. В настоящее время проводится эвакуация работников посольства в Азербайджан.

Также в соцсетях показали видео с камер наблюдения, как произошло само нападение.

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