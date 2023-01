В Тегеране мужчина с оружием ворвался в посольство Азербайджана, ранил двух охранников и убил начальника службы безопасности дипломатического учреждения.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Событие произошло сегодня около 08:30 по бакинскому времени.

Нападающий из автомата Калашникова обстрелял пост охраны: убил начальника службы безопасности. Также были ранены двое охранников посольства, которые попытались помешать злоумышленнику. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время проводится расследование этого нападения.

At least one person was killed in an attack using an automatic weapon on Azerbaijan’s Embassy in Iran’s capital Tehran, officials said

The suspect in the attack was detained, according to Azerbaijani state media reports https://t.co/vQUx1JEdYt pic.twitter.com/eEhOHB79O7

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 27, 2023