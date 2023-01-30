Январь, 30 в 18:54

Присутствие представителей частной военной компании Вагнера на фронте в Донецкой области свидетельствует о том, что у регулярной армии Российской Федерации дела идут плохо.

Об этом заявил младший министр по делам Вооруженных сил и ветеранов Великобритании Джеймс Хиппи в комментарии иностранным журналистам.

— Присутствие ЧВК Вагнера на передовой на Донбассе очевидно свидетельствует о том, насколько плохи дела у президента РФ Владимира Путина и российских Вооруженных сил, — отмечает он.

Представитель Шотландской национальной партии Дэйв Дуган задал вопрос Хиппи, почему правительство предоставило замороженные активы главе группы ЧВК Вагнера Евгению Пригожину.

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По словам Дугана, деньги пришлось разморозить, чтобы появилась возможность возбудить дело против британского журналиста. Хиппи не смог дать ответа на этот вопрос, отметив, что лучше всего его переадресовать в Министерство финансов Великобритании.