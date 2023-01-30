В Бердянске россияне укрепляют оборону вокруг аэродрома — спутниковые снимки

Январь, 30 в 18:26

В Запорожской области захватчики Российской Федерации готовятся к обороне местного аэродрома на территории Бердянска, расположенного почти в 10 км от линии фронта.

Об этом сообщает украинский военный портал Defence Express. По данным издания, армия РФ после оккупации города начала использовать указанный аэродром под базу для своих вертолетов.

На спутниковых снимках за 27 января можно четко увидеть девять летательных аппаратов, среди которых могут быть вертолеты и один беспилотник Форпост (выделен на кадре зеленым цветом).

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По актуальным данным, российская армия пытается превратить аэродром в узел обороны, где оккупантам уже удалось возвести укрепления. Оно состоит из окопов, траншей и отдельных позиций, в частности, укрытий для сохранения техники РФ в случае обстрелов.

Вероятно, россияне имеют более широкие планы на этот аэродром, чем просто использовать его как передовую вертолетную базу, поскольку там дополнительно возведены противотанковые бетонные заграждения — уже 30% территории окружено соответствующими сооружениями.