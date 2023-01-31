Это безумие: президент Хорватии раскритиковал поставки танков Украине

Январь, 31 в 0:37

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал западные государства за поставки Украине танков и другого военного вооружения. Он заявил, что помощь нашей стране только продолжит полномасштабную войну, начатую Российской Федерацией.

По данным издания Associated Press, Миланович отметил, что вера в победу в войне против России — это якобы безумие.

— Я против отправки туда смертоносного оружия. Это продолжает войну. Какая цель? Распад России, смена власти? Поговаривают и о том, чтобы разорвать Россию на части. Это безумие, — заявил президент Хорватии.

Миланович высказался тезисами прокремлевской пропаганды, что с 2014 до 2022 года якобы кто-то провоцирует РФ с намерением начать войну.

Сейчас смотрят — Какова цель этой войны? Война против ядерного государства, которое воюет в другой стране? Есть ли обычный способ победить такую страну? Кто платит цену? Европа. Америка платит меньше всего, — сказал он. Иностранные журналисты неоднократно называли Милановича пророссийским политиком, хотя он это отрицал. В частности, недавно президент Хорватии выступил против приема Финляндии и Швеции в НАТО, а также против обучения украинских войск в Хорватии в рамках усилий Европейского Союза. Читайте В МИДе отреагировали на вызов поверенного в Иране и вспомнили персидскую мудрость

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