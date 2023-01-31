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Франция направит Украине еще 12 гаубиц CAESAR — министр ВС Лекорню

Юля Захарченко, редактор ленты
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

Во Франции объявили о выделении еще 12 гаубиц CAESAR Украине. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню во время пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Лекорню также сообщил, что Франция отправит 150 своих военных в Польшу, где они будут обучать украинских защитников.

К лету военные учения пройдут в общей сложности около 2 тыс. украинских военнослужащих, отметил министр ВС Франции.

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CAESAR — это французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

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