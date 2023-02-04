Британия работает над тем, чтобы помощь Украине как можно быстрее попала на фронт — Сунак

Февраль, 04 в 19:37

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры. Сунак заверил главу государства, что Лондон работает над тем, чтобы военная помощь Украине как можно чбыстрее прибыла на фронт.

— Премьер-министр сказал, что он сосредоточен на обеспечении того, чтобы оборонная военная техника Великобритании достигла линии фронта как можно скорее, — говорится в сообщении.

Среди главных тем переговоров — важность ускорения предоставления Украине помощи со стороны международных партнеров, чтобы воспользоваться возможностью выгнать российскую армию с временно оккупированных территорий.

Президент Зеленский также отметил, что он обсудил с британским премьер-министром дальнейшее расширение сил украинской армии.

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