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Британия работает над тем, чтобы помощь Украине как можно быстрее попала на фронт — Сунак

Юля Захарченко, редактор ленты
Британия работает над тем, чтобы помощь Украине как можно быстрее попала на фронт — Сунак
Фото: Офис президента

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры. Сунак заверил главу государства, что Лондон работает над тем, чтобы военная помощь Украине как можно чбыстрее прибыла на фронт.

— Премьер-министр сказал, что он сосредоточен на обеспечении того, чтобы оборонная военная техника Великобритании достигла линии фронта как можно скорее, — говорится в сообщении.

Среди главных тем переговоров — важность ускорения предоставления Украине помощи со стороны международных партнеров, чтобы воспользоваться возможностью выгнать российскую армию с временно оккупированных территорий.

Президент Зеленский также отметил, что он обсудил с британским премьер-министром дальнейшее расширение сил украинской армии.

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— В разговоре с Риши Сунаком поблагодарил за старт тренировок украинских экипажей на Challenger (основной боевой танк третьего поколения сухопутных войск Великобритании, — Ред.)

Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и долгую перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году, — подчеркнул глава государства.

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Источник: Sky News
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