Британия работает над тем, чтобы помощь Украине как можно быстрее попала на фронт — Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры. Сунак заверил главу государства, что Лондон работает над тем, чтобы военная помощь Украине как можно чбыстрее прибыла на фронт.
— Премьер-министр сказал, что он сосредоточен на обеспечении того, чтобы оборонная военная техника Великобритании достигла линии фронта как можно скорее, — говорится в сообщении.
Среди главных тем переговоров — важность ускорения предоставления Украине помощи со стороны международных партнеров, чтобы воспользоваться возможностью выгнать российскую армию с временно оккупированных территорий.
Президент Зеленский также отметил, что он обсудил с британским премьер-министром дальнейшее расширение сил украинской армии.
— В разговоре с Риши Сунаком поблагодарил за старт тренировок украинских экипажей на Challenger (основной боевой танк третьего поколения сухопутных войск Великобритании, — Ред.)
Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и долгую перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году, — подчеркнул глава государства.