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Португалия подтвердила отправку танков Leopard 2 в Украину

Валентина Летяк, редактор ленты
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта 4 февраля заявил о решении правительства предоставить Украине немецкие танки Leopard 2, но не уточнил количество.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с Германией о получении деталей, необходимых для ремонта вышедшей из строя боевой техники.

— В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность отправить некоторые из наших танков. Я знаю, сколько танков будет отправлено в Украину, но об этом будет объявлено в соответствующее время, — отметил Кошта.

Сейчас армия Португалии имеет 37 таких танков, из которых только 12 полностью готовы к эксплуатации.

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Недавно португальские СМИ сообщили, что Украина может получить от Португалии четыре танка Leopard 2.

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Источник: The Guardian
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