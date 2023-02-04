Собрали доказательства сотен военных преступлений РФ в Украине — генпрокурор Германии

Февраль, 04 в 13:46

Германия с марта 2022 года собирает доказательства военных преступлений в Украине и проводит собственное расследование, заявил генпрокурор страны Петер Франк в интервью газете Welt am Sonntag.

По его словам, сейчас они сосредоточены “на массовых убийствах в Буче и нападениях на украинскую гражданскую инфраструктуру”.

Франк отметил, что прокуратура Германии имеет уже доказательства в “трехзначном диапазоне”, то есть речь идет о сотнях преступлений российских военных в Украине, однако они еще не проводят расследование в отношении конкретных лиц.

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— Мы готовимся к возможному более позднему судебному процессу — то ли у нас в Германии, то ли с нашими иностранными партнерами, то ли перед международным судом, — добавил он.

В то же время Франк убежден в том, что высшее военно-политическое руководство РФ и те, кто выполняет его приказы, должны быть привлечены к ответственности.

19 января Европарламент поддержал резолюцию о создании специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины.

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Источник: Welt am Sonntag

Фото: Бучанська міська рада