Европа не планирует в ближайшее время передавать Украине истребители – Боррель

Февраль, 05 в 14:49

В ЕС пока не рассматривают передачу Украине современных истребителей, но со временем все может измениться.

Такое заявление в интервью испанскому изданию El Pais сделал представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

– Посмотрим, что будет в будущем. Пока этот вопрос не стоит на повестке дня, – сказал дипломат.

Ранее Боррель заявлял, что ЕС не будет отправлять своих солдат в Украину, потому что не является стороной конфликта.

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