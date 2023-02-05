Европа не планирует в ближайшее время передавать Украине истребители – Боррель
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В ЕС пока не рассматривают передачу Украине современных истребителей, но со временем все может измениться.
Такое заявление в интервью испанскому изданию El Pais сделал представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
– Посмотрим, что будет в будущем. Пока этот вопрос не стоит на повестке дня, – сказал дипломат.
Ранее Боррель заявлял, что ЕС не будет отправлять своих солдат в Украину, потому что не является стороной конфликта.
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По его словам, Европа делает все возможное, чтобы помочь украинскому народу в борьбе с Россией.
Недавно в Польше и Германии уже начались учения для украинских военных. Где они научатся управлять танками, которые скоро должны доставить в Украину.
Источник: El Pais
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