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Европа не планирует в ближайшее время передавать Украине истребители – Боррель

Анастасия Кожушко, редактор ленты
жозеп боррель
Фото: Depositphotos

В ЕС пока не рассматривают передачу Украине современных истребителей, но со временем все может измениться.

Такое заявление в интервью испанскому изданию El Pais сделал представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

– Посмотрим, что будет в будущем. Пока этот вопрос не стоит на повестке дня, – сказал дипломат.

Ранее Боррель заявлял, что ЕС не будет отправлять своих солдат в Украину, потому что не является стороной конфликта.

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По его словам, Европа делает все возможное, чтобы помочь украинскому народу в борьбе с Россией.

Недавно в Польше и Германии уже начались  учения для украинских военных. Где они научатся управлять танками, которые скоро должны доставить в Украину.

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Источник: El Pais

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