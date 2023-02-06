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Правительство Норвегии планирует выделить на помощь Украине более €6 млрд в течение 5 лет

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Правительство Норвегии планирует выделить на помощь Украине более €6 млрд в течение 5 лет
Фото: Pexels

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и министр финансов Тригве Слагсволд Ведум представили пакет помощи для Украины на 75 млрд крон, это более €6 млрд, которые планируют распределить на 5 лет.

Об этом сообщает норвежское издание NRK.

Йонас Гар Стере предложил ежегодно выделять Украине 15 млрд норвежских крон (свыше €1,3 млрд).

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Часть средств отправят на восстановление разрушенных домов, остальные на помощь ВСУ.

– Есть предложение в этом году 50% направить на оборону в Украине, то есть на военную помощь и 50% на гражданскую помощь, – сказал премьер-министр.

Стере отметил, что он надеется утвердить финансовый пакет помощи к годовщине полномасштабного вторжения.

– Мы надеемся достичь соглашения до 24 февраля, – отметил премьер.

Напомним, накануне Норвегия доставила в Украину 10 тыс. артиллерийских снарядов, которые можно использовать в нескольких типах артиллерии, включая гаубицы M109, переданные Норвегией в прошлом году.

Также ранее глава Минобороны Берн Арильд Грам заявил, что Норвегия планирует передать Украине часть своего парка боевых танков Leopard 2. У страны есть 36 таких танков, но министр не уточнил, сколько именно техники передадут Украине. Вероятно, это произойдет в конце марта.

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Источник: NRK

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