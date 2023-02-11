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Уже более 23,7 тыс. погибших: последствия разрушительного землетрясения в Турции и Сирии

Валентина Летяк, редактор ленты
Туреччина землетрус
Фото: Getty Images

Количество жертв сильнейшего за последние два десятилетия землетрясения в Турции и Сирии, которое произошло 6 февраля, превысило 23 700.

В частности, по состоянию на утро 11 февраля в Турции погибло 20 665 человек, спасены — 80 088.

По данным турецких властей, за последние сутки из-под завалов удалось спасти 67 человек.

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Более миллиона пострадавших потеряли жилье и сейчас находятся во временных убежищах.

В зоне стихийного бедствия продолжают работать почти 160 тыс. человек, привлечено более 12 тыс. строительных машин и 900 кранов.

В то же время подземные толчки продолжаются. Накануне, 10 февраля, зарегистрировано 1 666 афтершоков.

 

Накануне спасатели достали из-под завалов украинку и ее четырехлетнего сына.

Мальчика вытащили до того, как в обломках открылось отверстие для спасения. Состояние здоровья матери и ребенка удовлетворительное.

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Источники: The Guardian, Anadolu
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