Февраль, 11 в 9:14

Количество жертв сильнейшего за последние два десятилетия землетрясения в Турции и Сирии, которое произошло 6 февраля, превысило 23 700.

В частности, по состоянию на утро 11 февраля в Турции погибло 20 665 человек, спасены — 80 088.

По данным турецких властей, за последние сутки из-под завалов удалось спасти 67 человек.

Сейчас смотрят

Более миллиона пострадавших потеряли жилье и сейчас находятся во временных убежищах.

В зоне стихийного бедствия продолжают работать почти 160 тыс. человек, привлечено более 12 тыс. строительных машин и 900 кранов.

В то же время подземные толчки продолжаются. Накануне, 10 февраля, зарегистрировано 1 666 афтершоков.

#Canlı: Malatya’da Turgut Özal Mahallesi’ndeki Hayat Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor https://t.co/jPH9PV7eeb — AA Canlı (@AACanli) February 11, 2023

Накануне спасатели достали из-под завалов украинку и ее четырехлетнего сына.

Мальчика вытащили до того, как в обломках открылось отверстие для спасения. Состояние здоровья матери и ребенка удовлетворительное.