Землетрясение в Турции: из-под завалов спасли украинку и ее 4-летнего сына

Февраль, 10 в 14:37

Спасатели смогли достать женщину из Украины и ее 4-летнего сына из-под разрушенного в результате землетрясения здания, которое произошло в Турции.

Они смогли добраться до Елены Акгьоль и ее 4-летнего сына Юкселя.

Сообщается, что мальчика вытащили до того, как в обломках открылось отверстие для спасения. Затем Акгьоль вытащили из-под обломков и передали медицинским бригадам.

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Состояние здоровья матери и сына удовлетворительное.

Напомним, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Местные власти сообщают, что количество жертв разрушительного землетрясения составляет по меньшей мере 17 176 человек.

Ранее спикер МИД Олег Николенко заявлял, что в результате мощного землетрясения под завалами могут находиться пять украинцев.

Источник: CNN Turk