Землетрясение в Турции: из-под завалов спасли украинку и ее 4-летнего сына
Спасатели смогли достать женщину из Украины и ее 4-летнего сына из-под разрушенного в результате землетрясения здания, которое произошло в Турции.
Они смогли добраться до Елены Акгьоль и ее 4-летнего сына Юкселя.
Сообщается, что мальчика вытащили до того, как в обломках открылось отверстие для спасения. Затем Акгьоль вытащили из-под обломков и передали медицинским бригадам.
Состояние здоровья матери и сына удовлетворительное.
Напомним, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Местные власти сообщают, что количество жертв разрушительного землетрясения составляет по меньшей мере 17 176 человек.
Ранее спикер МИД Олег Николенко заявлял, что в результате мощного землетрясения под завалами могут находиться пять украинцев.
Источник: CNN Turk