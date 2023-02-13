Февраль, 13 в 13:49

Россия намерена организовать государственный переворот в Молдове. Этот план предполагает совершение диверсий, захват заложников и нападения на здания органов государственной власти.

Об этом заявила сегодня на брифинге президент Молдовы Майя Санду, ссылаясь на документы, полученные от Украины.

Она рассказала, какие именно данные получила от украинской стороны по поводу дестабилизации россиянами ситуации в Молдове.

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Санду уточнила, что РФ хочет совершить переворот и свергнуть власть в стране, прикрываясь протестами молдавской оппозиции (в этом контексте она упомянула партию Шор и людей, связанных с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком).

По словам президента, для осуществления этого плана Москва хочет привлечь людей с военной подготовкой, а также граждан РФ, Беларуси, Сербии и Черногории.

– План (России, — Ред.) на будущий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников… План также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий, — отметила политик.

Санду добавила, что полученные материалы содержат инструкции для граждан РФ, Беларуси, Сербии и Черногории о правилах въезда в Молдову.

– Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты организации этой подрывной деятельности, – заявила президент Молдовы.

Санду подчеркнула, что цель РФ заключается в “свержении конституционной и легитимной власти в Кишиневе” и установлении пророссийской. Таким образом Москва хочет остановить интеграцию страны в Евросоюз и “использовать Молдову в войне против Украины”.

Санду заверила, что ситуация находится под контролем, этим вопросом занимаются государственные органы безопасности Молдовы. Она призвала парламент как можно скорее принять законопроекты, которые предоставят Службе информации и безопасности Молдовы, а также прокуратуре инструменты для более эффективной борьбы с угрозами.

Санду также призвала граждан доверять только официальной информации.

Впервые о планах РФ совершить переворот в Молдове сообщил 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на спецзаседании Европейского совета. Он рассказал, что украинская разведка перехватила план Кремля по разрушению политической стабильности в Молдове и установлению контроля над ней.

Источник: NewsMaker