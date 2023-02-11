Февраль, 11 в 21:26

Россия намерена провести государственный переворот в Молдове и отправить в Турцию чеченских “спасателей”, чтобы впоследствии они оказались именно в Кишиневе.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

Его спросили о российской ракете, которая пролетела над территорией Молдовы, когда официальный Кишинев как будто не отреагировал на этот акт агрессии со стороны Кремля.

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— Давайте не говорить, что в Молдове ничего не произошло. Вы знаете, что там сейчас происходит смена руководства страны, максимально усиливается силовой блок. Наша разведка предупредила Молдову, что Российская Федерация хочет там создать так называемый государственный переворот. Они все это осознают, — сказал он.

По мнению Данилова, целью Кремля является то, чтобы в Молдове все “загорелось” и там появилась новая точка напряжения, на которую будут обращать максимальное внимание.

— Более того, что некоторые из тех подонков, которые были 24-25-26 февраля в составе так называемой “чеченской группировки” здесь, на нашей территории, сегодня уже находятся в другой точке мира, они работают “спасателями” в Турции, — сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что украинская власть отслеживает то, чтобы так называемые чеченские спасатели не оказались в Кишиневе.

— Мы знаем их фамилии, имя отчество, потому что мы их очень внимательно отслеживали в свое время, потому что у них было личное задание с 24-го февраля, — добавил Данилов.

10 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что две российские ракеты Калибр зашли в воздушное пространство Молдовы, а затем и Румынии.

Впоследствии в Минобороны Молдовы подтвердили пролет российской ракеты, которая нарушила воздушное пространство страны, а в МИД Молдовы вызвали посла РФ для объяснений.