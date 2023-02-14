Февраль, 14 в 14:05

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что война в Украине будет затяжной, поэтому ВСУ необходимо помочь боеприпасами и средствами противовоздушной обороны.

Об этом Писториус сказал перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

По его словам, в краткосрочной перспективе война не закончится.

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Журналистам Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T.

— В ближайшей перспективе я не вижу победителя. Вот почему важно расставлять правильные акценты при поставках оружия в Украину, чтобы страна могла защитить себя от российских агрессоров. Немецкий “весенний пакет” для Украины уже в пути. Приоритетом является усиление ПВО и снабжение боеприпасами, — сказал министр обороны.

СМИ сообщают, что в Украину поедут системы ППО IRIS-T.

Сроки поставок будут зависеть от логистических возможностей оборонной индустрии Германии. Предварительно средства ППО передадут Украине в ближайшие пару месяцев.

Кроме того, Германия подписала контракты с немецким концерном Rheinmetall на возобновление производства боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard.