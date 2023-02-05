Февраль, 05 в 16:59

Динамика получения оружия Украиной свидетельствует о том, что наша армия становится лучшей с точки зрения подготовки воинов.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Алексей Резников.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения в РФ Украина получила все необходимые виды оружия, кроме самолетов.

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– В сфере противовоздушной и противоракетной обороны мы имеем ЗРК разных типов: это и Stinger, и Starstreak, Иглы, польские Piorun, немецкие IRIS-T, норвежские NASAMS, французские Crotale. Мы получим SAMP/T-Mamba – франко-итальянский проект. Мы уже учим наши экипажи на Patriot – это значит, что мы будем способны перехватывать баллистические ракеты. Мы научились уничтожать иранские дроны, но это не значит, что нам этого достаточно. Нам нужно еще больше и больше. Об этом мы постоянно говорим с партнерами и имеем очень положительные сдвиги, — сказал глава Минобороны.

Также Резников отметил, что во время последнего визита в Париж он с французской компанией Thales Group подписал меморандум о поставках Украине радаров GM-200.

– Эти радары способны на 250 км вперед и на 24 км вверх видеть быстрые цели, это очень важный момент для наших Воздушных сил. Также создана танковая коалиция. Мы четко понимаем, сколько танков, когда и какая страна нам даст. С завтрашнего дня уже начинается обучение танковых экипажей за пределами Украины на Leopard, – сказал он.

Министр обороны уверен, что самолеты тоже будут, вопрос только в том – какие именно.

– Партнеры слышат, что нам нужна авиационная платформа для защиты неба. Это тоже составляющая противоракетной, противовоздушной обороны. Это могут быть F-16, Griben или другие. Для нас это сейчас не столь принципиально, это уже на экспортном уровне мы будем решать с партнерами. Но я уверен, что самолеты есть. Миссия по обеспечению Украины современными платформами, можно сказать, уже выполнена, – добавил Резников.