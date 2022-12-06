IRIS-T и NASAMS показали 100% результат, но скелет нашей ПВО сейчас советские комплексы – Игнат

Декабрь, 06 в 14:38

Зенитные ракетные комплексы Бук-М1 и С-300 являются основой украинской противовоздушной обороны.

Однако, по словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинскую ПВО необходимо усиливать современными образцами.

— Сейчас основным скелетом ПВО государства являются комплексы советского производства – Бук М1, С-300, которые находятся на вооружении Воздушных сил. Поступили также и для ПВО Сухопутных войск комплексы малого радиуса действия, зенитные пушки, самоходные – такие как Gepard, – сказал Игнат во время брифинга в медиа-центре Украины.

Он поблагодарил немецких партнеров и подчеркнул, что они работают очень эффективно.

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Игнат также отметил, что украинскую противовоздушную оборону необходимо усиливать средствами ПВО современных образцов, которые у Украины уже есть и эффективно работают.

— IRIS-T и NASAMS сбили все воздушные цели, по которым они целились. То есть 100% результат. Мы должны понимать, что у нас другого пути нет, кроме как переходить на этот новый тип вооружения – эффективный, современный, отвечающий требованиям и угрозам. И усиливаться еще дальнобойными средствами, такими как Patriot, – отметил Игнат.

Спикер командования Воздушных сил добавил, что есть решение о передаче Украине ЗРК противовоздушной обороны Hawk и украинские военные уже учатся работе с ними.

Он подчеркнул, что важным вопросом для Украины остается передача современников самолетов F-16.

Ранее Юрий Игнат рассказал, что среди самолетов, которые ВСУ хотели бы получить от западных партнеров – F-16 и F-15 Eagle.