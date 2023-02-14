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США никогда не останавливали Польшу относительно поставок чего-либо, в том числе истребителей — Остин

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Винищувач F16
Фото: Depositphotos

США никогда не останавливали Польшу по поводу поставок чего-либо, в том числе истребителей.

Об этом во время брифинга на встрече Рамштайн-9 сказал министр обороны США Ллойд Остин.

— Хочу официально заявить, что касается любых самолетов, которые предоставляются Польшей. США никогда не останавливали Польшу относительно поставок чего-либо, но решение поставлять что-либо — это решение руководства страны, и это не то, что мы можем, или будем диктовать, — сказал он.

Остин добавил, что на счет поставок истребителей F-16 со стороны США Украине — у него нет объявлений.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что отправка Украине истребителей F-16 может стать “серьезным вызовом”.

По его словам, сейчас в распоряжении ВВС Польши меньше 50 таких самолетов, а для передачи их Украине нужно “значительно больше”.

Также газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что в администрации президента США Джо Байдена допускают отправку Украине истребителей.

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