В Украине ликвидированы не менее трех российских криминальных авторитетов, завербованных ЧВК Вагнера

Февраль, 14 в 19:12

Подтверждена смерть по меньшей мере трех российских криминальных авторитетов из 1990-х годов, которые умерли в Украине, воюя в составе частной военной компании Вагнера. В РФ они были приговорены к длительным срокам тюремного заключения.

По данным сообщества журналистских расследований Bellingcat, речь идет об Андрее Бережных, Сергее Максименко и Игоре Кусько.

В частности, Бережных в 1995 году создал банду в Саратовской области, которая напала на здание российского телеканала СТВ в Балаково.

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Однажды в 2003 году один из членов банды подъехал на машине, надев на голову балаклаву и выстрелив из гранатомета. В итоге была пробита крыша здания, однако люди внутри не получили ранений.

В 2008 году Бережных задержали правоохранители, обвинив в создании банды, обороте оружия, пяти убийствах и 12 покушениях на жизнь людей. Расследователям не удалось узнать точные сроки, когда его завербовали в ЧВК Вагнера, однако о его смерти стало известно в начале января.

Сергей Максименко был главарем банды Олимпия, которая убивала бизнесменов и лидеров других преступных групп. В 2014 году его приговорили к 25 годам тюремного заключения, однако осенью 2022 года он был завербован в ЧВК Вагнера и погиб не позднее начала января.

Игорь Кусько также собирал людей из банды Нижний Китай, которую создали выходцы из одноименного спального района города Нижнекамск на территории России.

Он с участниками банды пытался взять под свой контроль крупное местное предприятие Татсантехмонтаж, когда убили двух директоров компании и заказали нападение на заместителя директора. По неофициальным данным, его избили железными прутьями, после чего он чудом выжил.

В 2013 году Кусько задержали правоохранители, а суд дал ему 23 года колонии строгого режима. Он присоединился к ЧВК Вагнера в июле 2022 года и погиб в боях под Бахмутом.