Италия хочет мира: Таяни о шестом пакете помощи Украине

Февраль, 15 в 16:16

Правительство Италии утвердило новый пакет помощи Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Антонио Таяни, сообщает итальянское издание ANSA.

– Италия хочет мира, которого можно достичь только продолжая вооружать Киев. Нужно сделать все, чтобы окончательным решением не стала капитуляция перед россиянами, – заявил министр иностранных дел.

Глава МИД отметил, что это уже шестой пакет помощи от Италии. Седьмой пока не планируется, но если бы он готовился, партия Вперед, Италия, координатором которой он является, проголосовала бы – за.

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Также Таяни подчеркнул, что Италия поддерживает Киев после скандала из-за комментария экс-премьера Сильвио Берлускони относительно Владимира Зеленского.

Напомним, что Франция и Италия пришлют Украине комплексы ПВО SAMP-T, это первая европейская противоракетная система дальнего действия, разработанная Францией и Италией.

Она позволит Украине защищаться от атак беспилотников, ракет и российских самолетов, покрыв значительную часть украинской территории.

Источник: ANSA