Швеция передает Украине более 50 САУ Archer и планирует усилить санкции против РФ

Февраль, 15 в 18:42

Швеция планирует передать Украине 51 самоходную артиллерийскую установку Archer на базе шасси Volvo A30D, предназначенную для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время официального визита в Киев. По его словам, Швеция в дальнейшем будет поддерживать Украину в экономическом и оборонном аспектах.

— Мы будем предоставлять столько поддержки, сколько нужно, в экономическом и оборонном аспектах. Наш последний пакет оборонной помощи — 51 боевая машина артиллерийских систем Archer, — сообщил он.

По его словам, Швеция считает, что эти САУ значительно повлияют на боевую способность воинов ВСУ. Кристерссон отметил, что Швеция намерена больше давить на Российскую Федерацию благодаря новому пакету санкций.