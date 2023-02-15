Оккупанты создают условия тюрьмы, где люди могут перемещаться только по паспорту РФ — Федоров
В Запорожской области российские захватчики продолжают издеваться над людьми. В частности, они искусственно создают условия тюрьмы, в которой российский паспорт дает возможность перемещаться между камерами.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, за полтора месяца “тюремная реформа” российских войск потерпела крах.
— В начале 2023 года россияне анонсировали новое правило перемещения в оккупации. Для выезда за пределы населенного пункта обязали жителей оформить спецпропуска в фейковой комендатуре, — сообщил он.
По словам Федорова, в больших очередях жители пытались получить оккупационные пропуска для свободного перемещения, однако россияне не смогли их выдавать из-за недостатка напечатанных бланков.
— Теперь россияне снова вспомнили об ограничениях — будут выпускать только со спецпропуском. Но усилили террор — с 1 марта получить бумажку можно только при наличии российского паспорта. Жители вынуждены или брать “волчий билет”, или сидеть дома как в камере, — отметил мэр Мелитополя.