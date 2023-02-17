Февраль, 17 в 19:20

В Люксембурге была создана специальная компания, которая занимается закупкой снарядов для реактивных систем залпового огня Град и передает их Украине.

Об этом пишет американская газета New York Times, опубликовав материал под названием “Как маленькая страна взялась за большую проблему: вооружить Украину”.

Газета указывает, что Вооруженные силы Люксембурга состоят из менее чем 1 тыс. военнослужащих, одного грузового самолета, двух вертолетов, используемых совместно с полицией, и менее 200 грузовиков, начиная от Humvees и заканчивая 10 современными боевыми разведывательными машинами Dingo.

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— Здесь нет танков, военных самолетов или ракет ПВО Patriot, чтобы внести свой вклад в усилия Запада по вооружению Украины, — говорится материале.

Все, что передал Украине Люксембург — это 102 противотанковые ракеты и 20 тыс. патронов к пулеметам, поскольку иначе он будет подвергать опасности собственные оборонные способности.

— Поэтому Люксембург, страна с населением 645 тыс. человек, решил использовать свое значительное богатство, чтобы попытаться купить оружие для Украины на открытом рынке, и подписал многомиллионную сделку прошлой весной на 6 тыс. советских ракет. В итоге, однако, правительство поставило только 600 ракет и было вынуждено искать способы потратить деньги, — пишет NYT.

В то время, когда западные запасы советского оружия и боеприпасов на исходе, проблемы Люксембурга позволяют взглянуть на сложную проблему снабжения Украины оружием, необходимым ей для сдерживания России до прибытия современных западных ракет, ракет и танков в конце этого года.

С начала войны Украина расходует боеприпасы с огромной скоростью, полагаясь на союзников для восполнения своих запасов. Но в Люксембурге нет производителей оружия, и правительство уже предоставило все, что, по его мнению, оно могло себе позволить из своего собственного ограниченного арсенала.

Однако, решив внести более весомый вклад в военные усилия, Люксембург вскоре после российского вторжения создал команду из двух человек, занимающихся торговлей оружием. Они занялись поиском коммерческих рынков оружия в Европе и США и демонстрацией того, что их страна стремится победить Россию не меньше, чем ее более крупные партнеры по НАТО.

— Мы слишком малы, у нас нет большой армии, и поэтому у нас ограниченные запасы, и мы с самого начала хотели помочь Украине, — сказал в недавнем интервью министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш.

Он также является министром транспорта и заместителем премьер-министра страны.

— Но мы гибкие, поэтому мы можем пойти и купить на рынке то, что им нужно, и доставить это прямо к ним, — добавил он.

Бауш провел параллель с историей Люксембурга как захваченного государства во время Первой и Второй мировых войн.

— Мы были оккупированы много раз в прошлом веке, поэтому у нас есть огромная чувствительность к тому, что это значит для того, что сейчас происходит в Украине, — сказал Бауш.

Министр добавил: “Мы не можем позволить Путину делать то, что он задумал”.

Большинство стран НАТО делают пожертвования из своих собственных военных запасов, что является довольно простым процессом, но некоторые также приобретают оружие для продажи на коммерческих рынках.

Но это более теневой бизнес, особенно при покупке советского оружия, которое в противном случае малопригодно для НАТО, у продавцов, которые, возможно, не хотят быть названными, опасаясь поставить под угрозу свой бизнес, разозлив Россию, отмечает NYT.

— Сотрудники нового подразделения Люксембурга по закупке оружия мало что знали об этом, когда отправились в путешествие по Европе. Вскоре они обнаружили, что могут разместить заказ на советские ракеты БМ-21 Град, которые будут изготовлены на заводе в Чешской Республике — естественный вариант, думали они, для украинских войск, уже обученных их применению, — пишет газета.

Но, как это часто бывает в непредсказуемом мире закупок оружия, сделка вскоре пошла наперекосяк.

— В связи с высоким спросом на Грады после начала войны у чешского производителя закончились комплектующие. Что еще хуже, большинство поставщиков компании находились в России или странах, которые отказывались экспортировать оборудование, которое могло быть использовано для помощи Украине. В итоге Люксембургу пришлось довольствоваться 600 ракетами, что составляет одну десятую от первоначальной цели, — говорится в материале.

По словам Бауша, ему удалось поставить или заключить контракт на поставку оружия и другой военной помощи для Украины на сумму около $94 млн от производителей из Великобритании, Франции, Польши и Нидерландов, что составляет около 16% оборонного бюджета Люксембурга.

— Но это была борьба, и это все еще ничтожная сумма по сравнению с миллиардами долларов помощи в области безопасности, которые государства НАТО, такие как Великобритания, Германия и США, предоставили Украине с февраля прошлого года. Только эти три страны обязались предоставить Украине почти $40 млрд, — отмечает газета.

Анна-Лена Хегенауэр, доцент политологии и международных отношений в Университете Люксембурга, сказала, что правительство, похоже, борется со своими давними сомнениями по поводу военного вмешательства, несмотря на общественную поддержку Украины.

— У Люксембурга меньше традиций и, конечно, меньше опыта участия в конфликтах. Это немного выходит за рамки зоны комфорта маленького государства, которое не мыслит военными категориями, — сказала Хегенауэр.

Люксембург тратит на вооруженные силы меньше, чем любая другая страна НАТО, и был единственным государством в альянсе, которое в прошлом году выделило на национальную оборону менее 1% своего валового внутреннего продукта.

При этом Люксембург, чей ВВП превышает $130 тыс. на человека — самый высокий в НАТО, — согласно данным, предоставленным его правительством, выделил Украине всего $25 млн в виде гуманитарной помощи и взносов в программы НАТО и Европейского Союза, которые поддерживают Киев.

Это вызвало упреки со стороны союзников, которые в других случаях оказывали бы поддержку, особенно на фоне продолжающегося конфликта в Украине.

Но люксембургские чиновники говорят, что все гораздо сложнее. Даже если правительство решит выделить больше денег на снабжение Вооруженных сил Украины, сказал Бауш, в его департаменте недостаточно людей, чтобы решить, как потратить деньги быстро и без риска, что они будут использованы не по назначению.

Кроме того, остается проблема поиска оружия для покупки, как вскоре выяснили два внутренних торговца оружием — оба офицера, побывавшие в зонах конфликтов.

В обширном интервью в этом месяце, в котором они настаивали на анонимности по соображениям безопасности, они рассказали о кропотливых, часто разочаровывающих переговорах с коммерческими брокерами, холодных звонках производителям и даже поиске в Google, чтобы найти оружие, которое, по словам Украины, ей необходимо.

Боеприпасы остаются в списке, но порой то поиски заходят в тупик, то цены завышены. В других случаях, по их словам, другие покупатели — включая другие страны-союзники — расхватывали материалы до того, как удавалось заключить сделку.

По словам дилеров, возможности для переговоров по ценам невелики, учитывая, что оружие пользуется таким высоким спросом. И если все пройдет гладко, что далеко не гарантировано, то на проверку продажи, составление контракта и прохождение необходимых согласований уйдет не менее двух недель.

Пока, по их словам, они не покупают оружие у государств Африки, Восточной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки, в которых много советского оружия, из-за опасений, что оружие может быть слишком старым и неэффективным, или из-за потенциальных требований о взятках.