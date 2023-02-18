Февраль, 18 в 18:49

Если российский диктатор Владимир Путин думает, что сможет переждать, пока союзники Украины отступят, он глубоко ошибается. Время не на его стороне.

Об этом сообщила вице-президент США Камала Харрис во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

– У меня нет иллюзий относительно того, что нас ждет впереди. В Украине будет больше черных дней, ежедневная агония войны продолжится. Глобальные последствия войны будут ощущаться странами от Африки до Юго-Восточной Азии и Карибов. Но если Путин думает, что может переждать, он сильно ошибается. Время не на его стороне, – подчеркнула Харрис.

Она добавила, что украинцы в 2023 году продолжат проходить через испытания, спровоцированные войной. Кроме того, Кремль продолжит испытывать трансатлантическое единство.

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– Я уверена, что Украина выстоит, что США и Европа выстоят в этом, — отметила Харрис.

Вице-президент заверила, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Она рассказала, что американский народ восхищен решительностью украинцев, их способностью и желанием бороться за свободу.

Харрис уточнила, что у Украины есть двухпартийная поддержка в Конгрессе США: как со стороны демократов, так и республиканцев, поскольку они “понимают ставки”.

– Нашим приоритетом является обеспечение мощности Украины на поле боя. И это наше обязательство, – сообщила она.

По словам Харрис, Украина также будет получать помощь от объединенного трансатлантического сообщества.

– Американцы хорошо знают значение независимости. Мы верим в фундаментальную важность суверенитета и верховенства права. И мы всегда будем стоять на стороне справедливости, – подытожила она.

В ходе выступления Камала Харрис также сообщила, что США официально признали, что Россия совершает преступления против человечности во время полномасштабной войны в Украине. Она заверила, что российские военные преступники будут привлечены к ответственности.