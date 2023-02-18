Украинцы никогда не сдадутся: в Мюнхене представили выставку Ukraine is You

Февраль, 18 в 0:15

На Мюнхенской конференции по безопасности представили выставку Ukraine is You (Украина — это ты), организованную Фондом Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в сотрудничестве с Офисом президента.

Посетители на некоторое время могут почувствовать себя украинцами и отметить, что события, которые происходят в результате нападения РФ, представляют угрозу и для других стран. Все желающие имеют возможность разделить с украинцами победные моменты, трудности и страдания, которые возникли из-за российской агрессии.

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На церемонии открытия обратили внимание на важность раскрытия темы военных преступлений Российской Федерации против Украины, за которые РФ необходимо привлечь к ответственности, в частности, за жестокие действия против гражданского населения.

Во время открытия выставки Виктор Пинчук отметил, что важно информировать мир о военных преступлениях РФ в Украине, в частности, через искусство.

— Украинцы никогда не сдадутся. Вопрос лишь в том, сколько украинцев еще погибнет, прежде чем мы остановим эту войну. Ответ на это — в основном в ваших руках, наших западных друзей. Вы можете принимать мощные решения и сделать так, чтобы эта война закончилась быстрее. Эта идея лежит в основе выставки, поскольку мы считаем, что у этой войны много фронтов, — отметил он.

На открытии выставки выступили глава постоянной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший государственный секретарь США Джон Керри, парламентский государственный секретарь по вопросам обороны Германии Зимте Меллер, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, основатель YES, Фонда Виктора Пинчука и группы EastOne Виктор Пинчук.

Фото: Victor Pinchuk Foundation